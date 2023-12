Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Drawsko Pomorskie, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drawska Pomorskiego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Małgosia Rozenek już ubrała choinkę. Modne świąteczne dekoracje Perfekcyjnej Pani Domu. Piękne ozdoby Małgosi Rozenek”?

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Małgosia Rozenek już ubrała choinkę. Modne świąteczne dekoracje Perfekcyjnej Pani Domu. Piękne ozdoby Małgosi Rozenek Małgosia Rozenk-Majdan już ubrała choinkę. Celebrytka chwali się w mediach społecznościowych pięknie udekorowanym domem i jest już gotowa na święta. Zobacz, jak modnie ozdobiła wnętrza na Boże Narodzenie Perfekcyjna Pani Domu. Eleganckie bożonarodzeniowe wieńce, girlandy i stroiki świąteczne to nie wszystko! Tak telewizyjna gwiazda przygotowuje się do świąt wraz z Radkiem Majdanem i synami. 📢 Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY? Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.

📢 Nowy Pokemon i jego ewolucja wkrótce w Pokemon GO! Co nowego w grze? Zapowiedziano przedświąteczne atrakcje Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Drawsko Pomorskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drawsku Pomorskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 7 miejsc w Polsce, do których warto wyjechać na ferie 2024. Pomysły na niezapomniany wyjazd z najbliższymi Nadchodzi czas planowania wyjazdów na ferie 2024. Zimą nasz kraj jest naprawdę piękny, a jego urodę można podziwiać nie tylko w górach. W poniższej galerii znajdziecie 7 ciekawych kierunków, do których warto udać się całą rodziną. Które zakątki Polski zapewnią wam wspaniałe wspomnienia ze wspólnej podróży?

📢 Śpiew ptaków dobry na jesienną chandrę? Okazuje się, że dobrze wpływa na twój mózg. Badania odkrywają tajemnice Co wspólnego mają ze sobą śpiew ptaków i ludzki mózg? Okazuje się, że więcej, niż mogłoby się wydawać. Do tego, że ptasie trele fascynuje człowieka od dawna, nie trzeba nikogo przekonywać. Ostatnie badania nad pasówkami białobrewymi odkrywają przed nami kolejne tajemnice i to neurologiczne. Melodia ptaków rzuca nowe światło na zrozumienie ludzkiego mózgu. Jak to jest ze sobą powiązane? 📢 Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Drawsku Pomorskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Choinka na pniu to hit na Boże Narodzenie 2023. Warto mieć w domu najmodniejszą świąteczną dekorację. Jaka zrobić żywą choinkę na pniu?”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei