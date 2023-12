Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Na rządowych stronach internetowych można sprawdzić, czy nasz adres e-mail jest zagrożony wyciekiem danych, do jakiego doszło w ostatnich dniach z firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria. Wystarczy zalogować się za pomocą usługi mObywatel. Firma wydała też oświadczenie ws. ataku na jej serwery.

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Drawska Pomorskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To szczególny dzień, w którym wszyscy zwracają uwagę na prawa najmłodszych ludzi. W 1989 roku ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Polska ratyfikowała tę Konwencję 7 czerwca 1991 roku. Czym są prawa dziecka i dlaczego mówimy o nich oddzielnie, a nie w kontekście praw człowieka? Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka opowiadamy historię tego dnia.

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu drawskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z literaturą? Być może było to opowiadanie, które rodzice czytali Ci na dobranoc i tym sposobem pierwszy raz trafiłeś do świata pełnego przygód? Wspólne momenty z książką nie tylko kształtowały Twoją wyobraźnię, ale wpłynęły na to, kim jesteś teraz. W erze wszechobecnej technologii warto przypomnieć o licznych zaletach czytania dzieciom tradycyjnych książek. Tę ideę propaguje kampania „Mała książka – wielki człowiek”.