Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Drawsku Pomorskim. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Odkryj wspaniałe wodospady i jaskinie w Bieszczadach. Gdzie je znaleźć i jak do nich dotrzeć? Łagodne Bieszczady tworzą najbardziej malownicze krajobrazy woj. podkarpackiego. Znajdziecie tam całą masę szlaków turystycznych oraz inne, równie ciekawe miejsca. Należą do nich bieszczadzkie wodospady i jaskinie, które niezmiennie fascynują wędrowców. Gdzie się znajdują i jak do nich trafić? 📢 Poznaj imię swojego Anioła Stróża i jego moc! Wystarczy do tego jedynie data urodzenia Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy masz Anioła Stróża? Ten motyw odgrywa znaczną rolę w chrześcijaństwie. Anioł Stróż według wierzeń towarzyszy nam przez całe życie, oferując ochronę i wsparcie w trudnych chwilach. Jednak czy wiesz, jak się nazywa? Jeśli nie, teraz możesz to sprawdzić!

📢 Diabelskie Głowy pośrodku lasu. Przerażająca atrakcja Czech – znajdziesz ją zaledwie godzinę drogi od polskiej granicy Szukasz ciekawego miejsca na weekend? Niedaleko Polski, w Czechach, znajdziesz niezwykłą atrakcję, która napawa turystów ciekawością, a zarazem lekkim niepokojem. W zachowaniu spokoju nie pomaga także jej nazwa, bowiem obiekt określa się mianem „Diabelskich Głów”. Zobacz, gdzie znajduje się to fascynujące miejsce, jak do niego dotrzeć oraz co zobaczyć w okolicy.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Drawsko Pomorskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drawsku Pomorskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Laura Łącz zdradza sekret, jak być w dobrej formie Podczas wiosennego, pierwszego w tym roku Forum Seniora mieliśmy zaszczyt porozmawiać z naszym gościem specjalnym. Laura Łącz, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa uświetniła nasze wydarzenie, zachwycając publiczność recitalem pełnym wiosennych akcentów, a w rozmowie z nami zdradziła, co jest jej drugą miłością.

📢 Sprawdź kandydatów do rady miasta i kandydatów na burmistrza w gm. Kalisz Pomorski w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe w Polsce przeprowadzone zostaną już niedługo. Przeczytaj, kto kandyduje na burmistrza i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest na listach wyborczych? Poniżej więcej szczegółów. 📢 Sprawdź kandydatów do rady miasta i kandydatów na burmistrza w gm. Drawsko Pomorskie w wyborach samorządowych 2024 W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Poznaliśmy już kandydatów na burmistrza i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci. Szczegóły znajdziesz poniżej.

📢 Nowa gra z uniwersum Cyberpunk 2077 od twórców Wiedźmina zapowiedziana. Jak wygląda? Zobacz, co wiemy o grze planszowej Cyberpunk 2077 Cyberpunk to niezwykle popularna marka, przede wszystkim dzięki grze polskiego studia CD Projekt RED - Cyberpunk 2077. Na jej podstawie tworzona jest nowa gra planszowa, a twórcy chcą sfinansować jej wydanie poprzez crowdfunding. Czy sam pomysł jest ciekawy? Zobacz, co już wiemy o Cyberpunk 2077 - The Board Game. 📢 Duże zmiany na liście leków refundowanych od 1 kwietnia 2024. Część cen pójdzie w górę, a inne spadną Nowa lista leków refundowanych wprowadzi w życie istotne zmiany w cenie leków i dopłatach dla pacjentów. Zmiany te, które zaczynają obowiązywać od 1 kwietnia, obejmują spadek dopłat dla 539 pozycji i wzrost dla 545 pozycji.

📢 Ten grzyb jest przenoszony drogą płciową i nie reaguje na leczenie. Pojawił się także w Europie. Naukowcy ostrzegają Zagrożeniem dla ludzi są nie tylko lekkooporne bakterie, ale także grzyby. To właśnie one powodują coraz więcej infekcji, które dla części osób są śmiertelne. Nie wiadomo, jak je leczyć i zapobiegać zakażeniom. Jeden z nich jest szczególnie podstępny, bo przenosi się drogą kontaktów płciowych. Gdzie można się zarazić i jak rozpoznać objawy? 📢 Polscy kibice zapełnili stadiony. Najwyższa frekwencja w XXI wieku! 140 745 – tyle dokładnie kibiców obejrzało z trybun mecze 25. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oznacza to, że pobity został frekwencyjny rekord XXI wieku! Do tej pory najlepszym wynikiem w nowożytnej historii Ekstraklasy był wynik 131 tysięcy kibiców, który osiągnięty został w ostatniej serii spotkań sezonu 2022/23. Łącznie w rozgrywkach 2023/24 mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy przyciągnęły na stadiony już 2 653 201 widzów.

📢 Na Wielkanoc przygotuj pulpety w sosie chrzanowym. Robię go według przepisu z PRL-u. Tak zrobiona cielęcina rozpływa się w ustach Święta wielkanocne to doskonała okazja do podania delikatnych pulpetów z cielęciny w sosie chrzanowym. To danie jest hitem i smakuje także dzieciom. Najczęściej jako bazę robię sos koperkowy, a na koniec mieszam go ze startym korzeniem chrzanu. Z tym przepisem odczarujesz pulpety kojarzone ze stołówką w PRL-u. 📢 Konfiskata samochodu 2024. Jakie opłaty poniesie kierowca, któremu skonfiskowano samochód? 14 marca 2024 roku w życie weszły przepisy pozwalające na konfiskatę pojazdu pijanym kierowcom. Sama konfiskata pojazdu wiąże się dla właściciela auta z dodatkowymi wydatkami m.in. za przechowywanie auta na policyjnym parkingu.

