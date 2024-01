Styczeń w Drawsku Pomorskim: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Drawsku Pomorskim, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2023 w Drawsku Pomorskim: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Polska wigilia to nie tylko barszcz, makowiec czy pierogi z kapustą i grzybami. W niektórych regionach kraju dawniej królowały potrawy, o których wielu z nas nawet nie słyszało. A szkoda, bo nie tylko wybornie smakują, ale świadczą także o naszej różnorodnej tradycji.

Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.