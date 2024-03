Przegląd tygodnia z 17.03.2024 w Drawsku Pomorskim. Najważniejsze wydarzenia od 10.03 do 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

Planujesz urlop w Stanach Zjednoczonych? Zanim ruszysz w podróż, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne dokumenty i przestrzegasz wymogów wjazdowych. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, który pomoże ci przygotować się do podróży do USA.

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami. W internecie pojawiły się fałszywe komunikaty o bonach lekowych i kartach podarunkowych do aptek. Ich celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy pacjentów. Nie daj się oszukać!