Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drawsku Pomorskim?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsza surówka z rzodkiewki do obiadu. Prosty i tani przepis podpatrzyłam u koleżanki. Mogłabym ją jeść bez końca”?

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Karl Lagerfeld - Saffiano Plaque Collection to wyj...

Hulajnogi elektryczne to częsty środek transportu w dużych miastach. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególnią szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Drawska Pomorskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Agnieszka Woźniak-Starak to kobieta, która może się pochwalić nieprzeciętną inteligencją i urodą. Dzisiaj jest gwiazdą, która inspiruje Polki pod wieloma względami. Mało kto wie, że z mediami związana jest od wielu lat. Jak wtedy wyglądała? Wiele osób się zdziwi.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przyśniły ci się zęby? Zapamiętaj dokładnie wszystkie szczegóły. Może się okazać, że nie będzie to tragiczna przepowiednia”?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak prezentują się wyniki głosowania do rady miasta i na burmistrza w gm. Kalisz Pomorski w wyborach 2024”?

W wyborach samorządowych 2024 wybraliśmy - lub jeszcze będziemy wybierać w II turze - między innymi wójtów i radnych gmin. Ustawa o samorządzie gminnym określa ich zadania i szereg wymogów. Jednym z nich jest złożenie oświadczenia majątkowego. Co trzeba w nim wpisać i co grozi za nieprawdziwe dane lub brak oświadczenia? Co dzieje się ze składanymi oświadczeniami? Mówi o tym ustawa.