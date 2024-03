Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Drawsku Pomorskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

– W wielu sytuacjach powodzenie sprawy zależy od jej rozpoczęcia. Dobry początek daje energię do działania, a złego rozpoczęcia nie daje się często naprawić aż do końca. Nauczyciel jest jak skoczek narciarski, wiele zależy od wybicia się na progu. Jeśli będzie nieprawidłowe, to cały skok nie będzie dobry – mówi Danuta Sterna, nauczycielka i promotorka oceniania kształtującego. Jak zacząć i poprowadzić lekcję, aby była udana? Sprawdź rady ekspertów i praktyków.

Wielkanoc to czas jajek, żurku i białej kiełbasy. Jednak po śniadaniu wielkanocnym możemy mieć ochotę na małą odmianę. Co zrobić na obiad wielkanocny? Zebraliśmy dla ciebie 7 propozycji na dania obiadowe na pyszne mięsa, którymi zaskoczysz swoich najbliższych. Sprawdź nasze przepisy na obiad wielkanocny.