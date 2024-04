Kwiecień w Drawsku Pomorskim: Przegląd prasy z marca 2024 w Drawsku Pomorskim, najważniejsze informacje miesiąca

Zobacz kandydatów w wyborach 2024. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i listę kandydatów na burmistrza. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Wielkanoc to czas jajek, żurku i białej kiełbasy. Jednak po śniadaniu wielkanocnym możemy mieć ochotę na małą odmianę. Co zrobić na obiad wielkanocny? Zebraliśmy dla ciebie 7 propozycji na dania obiadowe na pyszne mięsa, którymi zaskoczysz swoich najbliższych. Sprawdź nasze przepisy na obiad wielkanocny.

Pyszna babka pomarańczowa z sokiem pomarańczowym to rozkosznie smakuje i elegancko wygląda. Deser polany roztopioną czekoladą będzie ozdobą stołu. Takie ciasto można zrobić niemal w ostatniej chwili. Zmiksujesz je w 20 minut, a potem trzeba uzbroić się w cierpliwość podczas pieczenia. Poznaj przepis na domową babkę pomarańczową na Wielkanoc.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

