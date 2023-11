Prasówka 26.11.2023 z całego tygodnia w Drawsku Pomorskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Izabela Janachowska, ślubna ekspertka i prowadząca program „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej”, za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała druzgocące wieści o najbliższej sobie osobie - własnej mamie. Pogrążona w bezgranicznym smutku gwiazda zwróciła się także z prośbą do swoich fanów.

Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.