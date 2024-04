Prasówka z całego tygodnia 14.04.2024 w Drawsku Pomorskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Tygodniowa prasówka 14.04.2024: 7.04-13.04.2024 Drawsko Pomorskie: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drawsku Pomorskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

– Jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie, to na tę chwilę będziemy współrządzić w 11. Trudno nazwać to porażką, bo jesteśmy o trzy województwa do przodu – powiedział i.pl wiceprzewodniczący klubu KO Dariusz Joński pytany o to, czy KO czuje lekki niedosyt, że nie udało się pokonać PiS w wyborach do sejmików. – Koalicja Obywatelska wie, co ma poprawić. Odrobiliśmy lekcję – dodał.