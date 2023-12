Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Drawsku Pomorskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Choinka na pniu to od kilku lat jedna z najmodniejszych ozdób na Boże Narodzenie. Wiele osób tuż przed świętami szuka pięknego świątecznego drzewka dumnie stojącego na wysokim pieńku czy dekoracyjnym konarze. Niestety w tym roku takie dekoracje są bardzo drogie, ale możemy wykonać je samodzielnie. Podpowiadamy, jak zrobić choinkę na pniu DIY. To łatwiejsze niż myślicie!

Przychodzi co roku, ale jak długo jeszcze? Ten postawny jegomość o słusznej tuszy nie wygląda na zdrowego. Gdyby Święty Mikołaj zgłosił się do kardiologa, to by się nasłuchał. Ulubiony bohater dzieci powinien prowadzić się lepiej, by dawać lepszy przykład swoją postacią. Zobacz, jaką by usłyszał diagnozę.