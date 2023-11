Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Drawsku Pomorskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Narodziny wcześniaków to poważne wyzwanie, zarówno dla samych maluchów, lekarzy, jak i oczywiście rodziców. Ci ostatni najczęściej z wielką niecierpliwością wyczekują pojawienia się maluszka na świecie. Gdy staje się to niemożliwe, ponieważ noworodka od rodzica dzieli inkubator, a co więcej zdrowiu, a nawet życiu malucha zagraża niebezpieczeństwo, pojawiają się ból, strach i tęsknota za dotykiem. Przez narodziny wcześniaków przeszło również wiele znanych kobiet.