Prasówka z całego tygodnia 3.03.2024 w Drawsku Pomorskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie. Eksperci nie mają wątpliwości: albo zmodernizujemy nasze domy, albo koszty ich ogrzewania będą coraz wyższe. Polska Strategia Renowacji Budynków przewiduje przeprowadzenie termomodernizacji 7,5 mln budynków do 2050 roku.

Andaluzyjska stolica w ubiegłym roku przyjęła ponad trzy miliony turystów – to bardzo popularny kierunek na city breaki i dłuższe wycieczki. Nie dziwi więc fakt, że najnowszy pomysł burmistrza miasta wywołał spore kontrowersje. W tle popularna atrakcja turystyczna, połamane płytki i porozrzucane śmieci – o co chodzi?

Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat, w którym potwierdza przypadek wścieklizny u padłego zwierzęcia. Wścieklizna jest bardzo groźną, śmiertelną chorobą, także dla ludzi. Dlatego co roku w Polsce prowadzona jest akcja szczepienia lisów. Kolejna przed nami. Szczepionka jest rozrzucana na dużych przestrzeniach, dlatego trzeba szczególnie uważać na spacerze z psem.

Ziołowy detoks może być właśnie tym, co pozwoli ci w pełni poczuć wiosnę. Naturalne odtruwanie organizmu z toksyn jest o tej porze roku upośledzone, co skutkuje uporczywymi objawami. Jeśli chcesz pozbyć się bólów głowy, oczyścić cerę i poprawić trawienie, sięgnij po rośliny lecznicze. Oto najlepsze zioła oczyszczające ciało od środka.

