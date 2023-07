Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Live shopping - jak nie dać się oszukać? 4 porady, czego nie należy robić”?

Dowiedz się gdzie zjeść najlepszą pizzę w Drawsku Pomorskim. Jest to niewątpliwie ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Chyba każdy choć raz w życiu miał okazję jej spróbować, a wielu na zawsze zostało jej fanami. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy serwują pizzerie w Drawsku Pomorskim. Zerknij do katalogu firm i wybierz swoją ulubioną.

Trzeci sezon serialu „Wiedźmin” już niedługo zagości na ekranach abonentów Netflixa. W nowych odcinkach pojawi się szereg postaci, których nie spotkaliśmy do tej pory w ekranizacji, jednak najwięksi fani z pewnością pamiętają je z prozy Andrzeja Sapkowskiego. Wśród nich znajduje się m.in. król Radowid oraz Milva, jednak z kompanek Geralta w książkach. Zobacz, kto wcieli się w nich w serialu oraz jak będą wyglądać w akcji.

Tajemnicza choroba, przez którą zmarło wiele kotów w Polsce, to w wielu przypadkach ptasia grypa. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wynikach badań – 9 na 11 próbek dało wynik dodatni w kierunku ptasiej grypy H5N1. Źródło zakażeń wciąż pozostaje nieznane. Do właścicieli wystosowano zalecenia, które mają pomóc uniknąć zakażenia zwierząt. Sprawdź na mapie ogniska zachorowań.

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

