Przegląd tygodnia z 10.03.2024 w Drawsku Pomorskim. Najważniejsze wydarzenia od 3.03 do 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zdaniem prof. Sławomira Jacka Żurka, podstawę programową z języka polskiego trzeba odchudzić, ale w propozycji z lutego 2024 roku nie widać „nawet śladu jakiejkolwiek koncepcji”. Według niego wrażenie jest takie, że zostało to dosyć „siermiężnie ociosane”, by zmniejszyć liczbę treści w dokumencie.

Spotify w ciągu ostatnich lat mocno się rozwinął. Usługa muzyczna z dostępem do milionów utworów w formie subskrypcji przypadła do gustu użytkownikom z całego świata. Firma zapowiedziała, że do usługi trafi nowy, droższy abonament, który zaoferuje dodatkowy rodzaj treści. Zobacz, ile ma to kosztować.