Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Drawsku Pomorskim. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rozpoczęły się wybory parlamentarne i referendum. Głosować można do 21:00 W niedzielę o godzinie 7 rano otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Według planu potrwa ono do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Cisza wyborcza. Kilka incydentów złamania prawa. Nastolatkowie zrywali banery wyborcze Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej. 📢 Wybory 2023: Gdzie będziesz głosować? Znajdź swój lokal wyborczy Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Drawsko Pomorskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Drawsku Pomorskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kandydatka KO do Sejmu zatrzymana. Usłyszała zarzuty Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Elżbieta R. została zatrzymana przez policję i usłyszała zarzut pomówienia funkcjonariusza.

📢 Sondaż wyborczy: 35,81 proc. - PiS, a 31,38 - KO. Jaka jest szacowana frekwencja? Sprawdź kalkulator mandatów Piątkowy "Super Express” przynosi wyniki sondażu poparcia przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster 11 i 12 października.

📢 Jacek Sasin: Donald Tusk działał w interesie Rosji, a nie w interesie Polski Dzisiaj Polska jest niezależna energetycznie od Rosji - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin w czwartek w TVP Info. Jak dodał, prezydent Lech Kaczyński bardzo mocno stawiał na bezpieczeństwo energetyczne Polski, na naszą niezależność. 📢 PS Plus Extra i Premium na październik 2023 ujawniony – mocne zestawienie, szczególnie dla fanów horroru Czekaliście na październikowy PS Plus Extra? Już nie musicie, ponieważ lista gier, które w tym miesiącu trafią do usługi Sony, wyciekła już do sieci. Co się na niej znajduje? Zapowiada się mocna oferta, więc gracze powinni poczuć się usatysfakcjonowani. Sprawdźcie sami.

📢 Tak wygląda nowa konsola PlayStation 5 Slim. Sony rozzłościło graczy ceną konsoli. Zobacz wygląd, cenę, parametry i datę premiery Sony zaprezentowało oficjalnie konsolę PlayStation 5 Slim, czyli kompaktową wersję PlayStation 5. Po długim oczekiwaniu i spekulacjach poznaliśmy więc oficjalnie cenę, parametry i wygląd nowego urządzenia japońskiego producenta. Wiemy już też, kiedy PS5 Slim trafi na rynek. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. 📢 Gaśnica samochodowa. Jak wybrać odpowiednią i na co zwrócić uwagę? W świetle obowiązujących przepisów gaśnica obligatoryjnie musi znaleźć się na wyposażeniu auta. Jej prawidłowy wybór jest poważnym krokiem do reagowania na wypadek pożaru. Warto zrozumieć różnice między dostępnymi rodzajami gaśnic oraz wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. 📢 Mam gospodarstwo, ale chcę zacząć pozarolniczą działalność gospodarczą. Czy mogę zostać w KRUS? Ważna jest nie tylko kwota graniczna Pozarolnicza działalność gospodarcza to sposób na poprawę domowego budżetu, zróżnicowanie źródeł dochodów, czasem również samej pracy, ponieważ taka działalność nie musi być świadczeniem usług sprzętem rolniczym. Przed rozpoczęciem pojawia się ważne pytanie: czy mogę zostać w KRUS, jeśli zaczynam pozarolniczą działalność? Jeśli tak, to o ile wzrośnie składka i co z kwotą graniczną?

📢 Jaki traktor do małego gospodarstwa do 20 hektarów? Budżet maksymalnie do 90 tys. zł. Zbieramy rady rolników Ciągnik to podstawa, ponieważ to do niego podłączane są wszelkie maszyny do uprawy oraz niektóre do zbioru plonów z pól. Bez ciągnika nie zasiejemy roślin, nie przewieziemy zebranego ziarna czy słomy. Jaki traktor wybrać do małego gospodarstwa, kiedy wydać możemy do 90 tys. złotych? 📢 Przegląd prasy z tygodnia 8.10.2023. Co działo się w Drawsku Pomorskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 1.10 a 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Afera na YouTube odsłoniła przerażające zjawisko. Czym jest grooming i jak się przed nim chronić?”?