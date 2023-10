Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Drawsku Pomorskim?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agata Kornhauser-Duda w wyszczuplającej kreacji. Ta biało-czarna sukienka ma ukrytą symbolikę. Projektantka wyjaśnia jej znaczenie”?

Borowik ceglastopory to jeden z ładniejszych grzybów, jakie mogą trafić do koszyka grzybiarza. Jednak nie przez wszystkich jest zbierany i często zastanawiamy się, czy jest jadalny. Sprawdź, jak wyglądają borowiki ceglastopore, gdzie rosną i z czym można je pomylić.

Wybory parlamentarne w 2023 roku zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Podczas głosowania obywatele będą wybierać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący głównych kandydatów biorących udział w tych wyborach.

„Państwo prawa z władzą sądowniczą sprawowaną przez pogan to jakaś kompletna pomyłka. Jeśli sąd konstytucyjny ma mieć władzę zmieniania norm życia społecznego, to jedynie pod warunkiem że jest obsadzony przez tradycyjnych chrześcijan. Inaczej wprowadza chaos lub wprost wspiera zło”. (Krzysztof Bosak: wypowiedź z Twittera, 3 stycznia 2019 r.).

Morski Oddział Straży Granicznej wcieli wkrótce do służby nowoczesny patrolowiec. Jednostka, która nosi nr burtowy SG-301, przeszła ostatnią fazę prób morskich. Stanowił ją rejs ze stoczni we Francji do Gdańska.

