Wrzesień 2023 w Drawsku Pomorskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Drawska Pomorskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Legionella nie jest groźna dla zdecydowanej większości zdrowych osób. Ekspert uspokaja”?

Firma energetyczna zapowiedziała kontrole swoich klientów, którzy mają panele fotowoltaiczne. Skąd taka decyzja? Wszystko przez podejrzenie nadużyć. Kiedy możesz spodziewać się wizyty kontrolerów i co będą chcieli sprawdzić?

Julia Wieniawa dopasowała je do sukienki w stylu Barbie i do długiej, czarnej maxi, z kolei Beata Kozidrak pojawiła się w nich jeszcze przed występem, a w drugiej parze na scenie. Miały je na nogach też między innymi Ola Filipek i Anna Senkara. Te buty dodają wzrostu, wyszczuplają, a przede wszystkim zapewniają niesamowity efekt!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Drawska Pomorskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Memoriał Wagnera 2023 w Krakowie zakończył się w niedzielę (20 sierpnia) meczem Polska - Włochy. Drużyny mogły liczyć na gorący doping kibiców, którzy wypełnili Tauron Arenę Kraków. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

Pająki jadowite w Polsce nie są z reguły groźne dla ludzi, jednak kolczak zbrojny należy do tych gatunków, których lepiej unikać. Jego potężne szczękoczułki przebijają skórę, a jad zawiera hemolizyny. Ugryzienie jest potencjalnie niebezpieczne zwłaszcza dla niektórych osób. Zobacz, jakie wywołuje objawy i co robić, jeśli wystąpią, a także jak rozpoznać tego pająka, by nie wchodzić mu w drogę.