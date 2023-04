Przegląd prasy z tygodnia 30.04.2023. Co działo się w Drawsku Pomorskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Majówka w PRL-u trwała jeden dzień, bo rodacy mieli wolny jedynie 1 maja. Święto Pracy to było jedno z najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w tamtych czasach. Aż do 1989 roku w spektakularnych pochodach pierwszomajowych masowo brali udział zarówno mali, jak i dorośli rodacy, bo najczęściej były one obowiązkowe w szkole i pracy. Czy pamiętasz, jak Polacy świętowali 1 maja? Zobacz, jak spędzaliśmy wolne popołudnie po uroczystej manifestacji z okazji Święta Pracy.

Jak spakować walizkę na długi weekend? Co zrobić, żeby bagaż był kompaktowy i zmieściły się w nim wszystkie potrzebne rzeczy? To pytania, które zadajemy sobie przed każdym długim majowym weekendem. Okazuje się, że pakowanie walizki wcale nie musi być koszmarem i uciążliwym obowiązkiem. Wystarczy poznać 6 sprawdzonych trików, które sprawią, że spakujemy się szybko, sprytnie i z głową, nie zabierając nadmiaru rzeczy. Podpowiadamy, jak w niewielkim i lekkim bagażu pomieścić wszystko, co niezbędne podczas wyjazdu oraz jak to zrobić w parę chwil.