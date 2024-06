Prasówka z całego tygodnia 16.06.2024 w Drawsku Pomorskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Truskawki to jedne z najpopularniejszych w Polsce owoców. Przyznam, że co roku czekam z niecierpliwością na rozpoczęcie sezonu. Oczywiście najlepsze są te prosto z krzaczka na polu czy w ogrodzie. Nie zawsze mam jednak do nich dostęp, więc kupuję je w sklepie. Niestety, według najnowszych testów każde z nich mogą zawierać wiele różnych szkodliwych dla zdrowia pestycydów. Które truskawki mają najwięcej chemii i jak się jej pozbyć?

Dzisiaj każdy przedsiębiorca, który chce odnosić sukcesy, szczególnie na lokalnym rynku, powinien zadbać o obecność i widoczność swojej firmy w Internecie. Atrakcyjna i kompletna wizytówka Google to bardzo skuteczne narzędzie budujące rozpoznawalność, zwiększające zaufanie do biznesu i przede wszystkim ułatwiające użytkownikom znalezienie informacji o firmie. Przynosi to znaczące korzyści: firma dociera do nowych klientów, zyskuje profesjonalny wizerunek w sieci, ale również aktywnie promuje się na rynku lokalnym. Marketing online to szereg różnych działań, które dają wiele możliwości podkreślenia swojej obecności potencjalnym klientom.