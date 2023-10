Prasówka 1.10.2023 z całego tygodnia w Drawsku Pomorskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

27 września to dzień, w którym Polska otwiera nowy rozdział w energetyce jądrowej - powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie uroczystości zawarcia umowy projektowej pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Umowa została podpisana pomiędzy Polskimi Elktrowniami Jądrowymi a konsorcjum spółek Westinghouse i Bechte.

Gulasz z kurczaka z warzywami to pomysł na pyszny, domowy obiad. Całość jest delikatna, pachnąca przyprawami i bardzo pożywna. Co ważne, danie jest proste do przygotowania i z pewnością uda się nawet początkującym kucharzom. Sprawdź i wypróbuj przepis na danie z mięsem w sosie.