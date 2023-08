Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Drawsku Pomorskim. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

Kroplówki witaminowe stosuje się, by szybko suplementować organizm witaminami i składnikami mineralnymi. Oferowane komercyjnie są jednak niebezpieczne dla pacjentów, nie potwierdzono też do końca ich skuteczności. Wojnę firmom oferującym takie i inne kontrowersyjne terapie medyczne wydał Rzecznik Praw Pacjenta. Wyjaśniamy, dla kogo takie wlewy dożylne są niebezpieczne.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Drawsko Pomorskie: pozostałe wydarzenia

Pająki jadowite w Polsce nie są z reguły groźne dla ludzi, jednak kolczak zbrojny należy do tych gatunków, których lepiej unikać. Jego potężne szczękoczułki przebijają skórę, a jad zawiera hemolizyny. Ugryzienie jest potencjalnie niebezpieczne zwłaszcza dla niektórych osób. Zobacz, jakie wywołuje objawy i co robić, jeśli wystąpią, a także jak rozpoznać tego pająka, by nie wchodzić mu w drogę.