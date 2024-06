Przegląd tygodnia z 30.06.2024 w Drawsku Pomorskim. Najważniejsze wydarzenia od 23.06 do 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na 28 czerwca zaplanowano uroczystą galę Miss Polonia 2024. Która kandydatka sięgnie po koronę? Śledźcie naszą relację na żywo.

Od 1 lipca za brak ważnej polisy OC trzeba będzie zapłacić więcej. Rosną kary dla zapominalskich kierowców.

Gdzie zarezerwować wakacje last minute w lipcu 2024, żeby wypocząć tanio, ale z wszelkimi wygodami? Stworzyłem ranking 9 najtańszych kierunków na urlopy all inclusive w lipcu, oparty o aktualne ceny wycieczek z oferty działających w Polsce biur podróży. Nadal można trafić na prawdziwe okazje, np. wypoczynek ultra all inclusive za jedyne 2000 zł albo tygodniowe wakacje nad morzem za 1530 zł. Przekonaj się, gdzie wakacje all inclusive w lipcu są najtańsze w ofercie last minute.