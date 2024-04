Zobacz wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Kalisz Pomorski

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: TROJNAR Karolina Joanna: pozycja 16 : 44,24% (119 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: WASIUTA Bogusław Ryszard: pozycja 17 : 46,84% (126 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: ANTOSZKÓW Justyna Alina: pozycja 18 : 8,92% (24 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: TUZIAK Waldemar Stanisław: pozycja 16 : 39,41% (67 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: MALICZEWSKA Joanna Ewa: pozycja 17 : 31,18% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: KUJAWSKI Marian: pozycja 18 : 29,41% (50 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: RYMARSKI Grzegorz: pozycja 17 : 61,26% (136 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: KUNACH Władysław Franciszek: pozycja 18 : 38,74% (86 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: GARBACZ Roman Stanisław: pozycja 16 : 21,95% (36 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: DYBNER Małgorzata: pozycja 17 : 31,71% (52 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: BANASIAK Aneta: pozycja 18 : 46,34% (76 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: RYDEL Natalia: pozycja 16 : 38,31% (77 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: KRAUZ Dorota: pozycja 17 : 19,9% (40 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: NOJSZEWSKA Karolina Paulina: pozycja 18 : 18,41% (37 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA EUGENIUSZA RZESZUTO: RZESZUTO Marek Eugeniusz: pozycja 20 : 23,38% (47 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: JAMRÓZ Aneta: pozycja 16 : 26,83% (44 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: GWIAŹDZIŃSKA Małgorzata: pozycja 17 : 23,78% (39 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: KĘDZIERSKI Grzegorz Karol: pozycja 18 : 49,39% (81 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: BONIECKI Łukasz Dawid: pozycja 16 : 15,76% (32 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: STODULSKA Bogumiła: pozycja 17 : 46,8% (95 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: RULEWICZ Grażyna Ewa: pozycja 18 : 37,44% (76 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: MALIGŁÓWKA Emilia Monika: pozycja 16 : 21,52% (51 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: FURMAN Grzegorz Władysław: pozycja 17 : 53,59% (127 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: SZCZĘSNA Iwona: pozycja 18 : 24,89% (59 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: NOWAK Jolanta Anna: pozycja 16 : 14,94% (23 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: SROKA Maria: pozycja 17 : 35,06% (54 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: KULBACKI Paweł Jan: pozycja 18 : 24,68% (38 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA KĘDZIERSKA: KĘDZIERSKA Anna Marta: pozycja 19 : 25,32% (39 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: ROMANIUK Jacek: pozycja 16 : 51,55% (83 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: KRYCKA-SUMIŃSKA Alicja Elżbieta: pozycja 17 : 29,19% (47 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: KRYSTOPIK Tomasz: pozycja 18 : 19,25% (31 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: EFFENBERG-NAWROT Renata Anna: pozycja 16 : 26,58% (59 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: KOWALSKA Grażyna Teresa: pozycja 17 : 60,36% (134 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: WOJTCZAK Urszula: pozycja 18 : 13,06% (29 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: GRZĄDZIEL Grzegorz Kamil: pozycja 16 : 24,67% (37 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: GĄSIOROWSKI Paweł: pozycja 17 : 60,67% (91 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: HURKA Agnieszka: pozycja 18 : 14,67% (22 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: NAUMIAK Magdalena: pozycja 16 : 32,11% (70 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: BUDZYŃSKI Szczepan: pozycja 17 : 38,99% (85 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: KŁOSOWSKA Maria: pozycja 18 : 28,9% (63 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: GRZĄDZIEL Martyna: pozycja 16 : 12,07% (28 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: KARSZNIA Marcin: pozycja 17 : 46,12% (107 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: REDMANN Zdzisława: pozycja 18 : 41,81% (97 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO: KUROWSKA Dorota: pozycja 16 : 33,19% (77 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY OLSZACKIEJ: WITEK Zbigniew: pozycja 17 : 45,69% (106 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA: ZJAWIONA Justyna: pozycja 18 : 21,12% (49 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w gm. Kalisz Pomorski

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w gm. Kalisz Pomorski

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.