W Drawsku Pomorskim jutro trzeba będzie skrobać szyby! we wtorek trudny poranek dla kierowców

Nie chcesz skrobać szyb? Jest na to sposób

Poranek ze skrobaniem szyb w Drawsku Pomorskim we wtorek

Połóż się chwilę wcześniej, bo jutro czeka cię pobudka przed czasem - samochód sam nie zeskrobie sobie lodu z szyb. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Jaka pogoda będzie w Drawsku Pomorskim w nocy?

Oto prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek w Drawsku Pomorskim:

Temperatura: -4°C.

Wilgotność powietrza: 96%

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 0%.

Pogoda w Drawsku Pomorskim w nocy z wtorku na środę: