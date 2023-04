Tygodniowy przegląd prasy 9.04.2023: Drawsko Pomorskie, 2.04-8.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Drawska Pomorskiego

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Woda z miodem to smaczny i szybki do przygotowania napój, który poleca się przyjmować zwłaszcza na czczo. Picie wody miodowej pomaga na wiele problemów, zwłaszcza zapalnych i związanych z infekcjami. Konieczne jest jednak przygotowanie jej we właściwy sposób. Zobacz, na co pomaga woda z miodem i jak ją prawidłowo zrobić, a także kto może ją pić.

Majówka 2023 to idealny czas na wypoczynek i zwiedzanie pięknych zakątków Polski. W tym roku warto zwrócić uwagę na Pomorze – region, który słynie ze wspaniałych plaż, uroczych miasteczek oraz licznych atrakcji turystycznych. Wśród atrakcyjnych kierunków na majowy weekend pojawiają się takie miejscowości jak Gdańsk, Łeba, Ustka, Hel czy Władysławowo.