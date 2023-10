Przedszkola w Drawsku Pomorskim w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Drawsku Pomorskim?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są na ogół w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Decyduje o tym dana placówka. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Drawsku Pomorskim?

Nauka w przedszkolu jest niezwykle ważna w sferze rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch będąc w przedszkolu uczy się życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, ubierać się, jeść, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.