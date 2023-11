Przedszkola w Drawsku Pomorskim. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Drawsku Pomorskim?

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Drawsku Pomorskim?

Edukacja przedszkolna jest niezwykle ważna dla rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko będąc w przedszkolu poznaje tajniki życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, ubierać się, biegać, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.