Prognoza pogody dla Drawska Pomorskiego na jutro - 16.10. Co przewidują meteorolodzy?

Prognoza pogody na jutro (poniedziałek, 16.10) w Drawsku Pomorskim

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 9°C. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu 3°C. Opady pojawią się w poniedziałek na 47 %. Według prognoz, spadnie ok. 0.4 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.