Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Drawsku Pomorskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Serial Wiedźmin to hit Netflix i właśnie zadebiutował jego trzeci sezon. Twórcy nie mają jednak powodów do radości, a problemy się piętrzą. Teraz okazało się, że przyszłość 4. sezonu Wiedźmina stoi pod znakiem zapytania. Sprawdźcie szczegóły.

Magdalena Różczka to utalentowana polska aktorka filmowa, serialowa, teatralna i dubbingowa. Chociaż o jej życiu prywatnym mało wiadomo, to o jej dokonaniach zawodowych wszyscy mogą się przekonać, oglądając produkcje z jej udziałem. Dzisiaj gwiazda obchodzi urodziny, a my zdradzimy, kto skradł jej serce i kim są jej teściowie.

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.