Prasówka 18.06.2023 z całego tygodnia w Drawsku Pomorskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Drawsko Pomorskie, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trzeci sezon serialu „Wiedźmin” już niedługo zagości na ekranach abonentów Netflixa. W nowych odcinkach pojawi się szereg postaci, których nie spotkaliśmy do tej pory w ekranizacji, jednak najwięksi fani z pewnością pamiętają je z prozy Andrzeja Sapkowskiego. Wśród nich znajduje się m.in. król Radowid oraz Milva, jednak z kompanek Geralta w książkach. Zobacz, kto wcieli się w nich w serialu oraz jak będą wyglądać w akcji.

Chrupiąca surówka z młodej kapusty i rzodkiewki to pyszny i zdrowy dodatek do obiadu. Świetnie smakuje np. z kotletem schabowym, sznyclami z indyka czy filetem rybnym. Jej wyrazisty smak to zasługa sosu na bazie jogurtu naturalnego. Przekonaj się, jaka jest dobra i jak szybko możesz ją zrobić. Wypróbuj przepis na rewelacyjną surówkę z młodej kapusty.