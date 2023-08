Pizzerie, które warto odwiedzić w Drawsku Pomorskim. Te miejsca są polecane w sierpniu 2023

Pizza neapolitańska wykonywa jest z leżakującego, wyrośniętego ciasta. Proces ten trwa od 24 do 48 godzin. Do jego wyrobienia używa się niewielkiej ilości drożdży, mąki, wody. Placki formuje się w taki sposób, żeby wypchnąć powietrze na boki, przez co po wypieku stają się one bardziej puszyste. Podczas wyrabiania należy pamiętać, aby grubość ciasta nie przekraczała 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w specjalnym piecu, w temperaturze przekraczającej 450 stopni.

Pizza sycylijska występuje w postaci puszystego, wyrośniętego placka. Na początku jej istnienia był to posiłek robotników. Zazwyczaj nie znajdziemy na niej sosu pomidorowego, choć czasami jest on dodawany. Posiada takie dodatki, jak: karczochy, cebula, filety z sardeli, pesto, ser, oregano, które są zapiekane w cieście. Zobacz, w których pizzeriach w Drawsku Pomorskim jest podawana.

Historia pizzy ma swoje początki w Neapolu i sięga XVIII wieku. W tym czasie powstały pierwsze pizzerie, dostępne dla każdego, w których podawano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, ziołami i serem. Danie to przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, a ten jeszcze bardziej je spopularyzował. Jego następca wprowadził pizzę na dwór.

Legenda głosi, iż pizza Margherita związana jest z imieniem królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku jeden z szefów kuchni przyrządził jej nowość, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Wprawiło to królową w zachwyt i zaczęto ją tak nazywać.

Popularność tego przysmaku ograniczała się jedynie do Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria została otwarta w 1905 roku. W pozostałych regionach Włoch pizza stała się modna dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przybył do nas pomysł powstania pierwszej pizzerii w Polsce.

Dzisiaj to niezwykle popularne miejsce, do którego wybieramy się w wolnym czasie. Może masz swoją ulubioną pizzerię w Drawsku Pomorskim. Jeśli nie, to sprawdź w katalogu i odkryj nowe miejsca, warte polecenia.