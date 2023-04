Kwiecień 2023 w Drawsku Pomorskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2023

W jaki sposób sprawdzić, czy na tomografię emisyjną są długie terminy NFZ w w Drawsku Pomorskim? Zobacz zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie uda Ci się dostać w najbliższym możliwym terminie w twojej bliskiej okolicy (stan na 1.04.2023). Jest to dobry pomysł aby wiedzieć, gdzie kolejka NFZ na tomografię emisyjną będzie najkrótsza.

Fanki minimalizmu i francuskiego manicure’u powinny poznać nową technikę malowania paznokci. Micro french to hit tej wiosny. Ten subtelne i delikatne paznokcie będą pasowały na każdą okazję. Zobacz, jak wyglądają i sprawdź inspiracje – znajdziesz je w galerii zdjęć.

Widzisz atrakcyjne ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości? Uważaj, bo możesz kupić kota w worku. Mało kto wie, że niektórych mieszkań i działek nie wolno sprzedawać lub obowiązują poważne ograniczenia co do tego, kto i kiedy może je nabyć. Sprawdź, przy jakich ofertach zachować szczególną ostrożność i co zrobić, żeby nie dać się oszukać.