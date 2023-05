Gdzie zjesz najlepsze lody w Drawsku Pomorskim? Sprawdź adresy w maju 2023

W czasach po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle i andruty. Oferowane wówczas smaki nie były zbyt wyszukane. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym modne stało się chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. W czasie kiedy gości u nas lato, w wielu miejscach w Drawsku Pomorskim możemy napotkać lodziarnie posiadające w ofercie lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety robione z owoców i wody.

Lody włoskie robi się z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są równie smaczne jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Sięgając po lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi w gorące letnie dni.