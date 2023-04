Apteki w Drawsku Pomorskim. Zobacz, gdzie wykupisz leki w kwietniu 2023

Oto co jeszcze powinna zaproponować apteka w Drawsku Pomorskim:

Są też inne kryteria, które wpływają na Twój wybór. Klienci aptek w Drawsku Pomorskim są zadowoleni, gdy spotkają się tam z miłą obsługą i otrzymają szybką pomoc. Brak kolejek zachęca do skorzystania z ich usług.

Irigasin Zestaw Do Płukania Nosa I Zatok Irygator + 12 sasz

Acatar Care aerozol do nosa 15ml

Xylometazolin VP 0.1% krople do nosa 10ml

Otrivin Katar i Zatoki Aerozol do nosa 1mg/1ml 10ml

Ascorvita witamina C 1000mg 20 tabl musujących

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

Xylogel 0,1%, żel do nosa z dozownikiem 10g

Orofar Max 2mg+1mg 30 pastylek do ssania

Isla Cassis 60 past do ssania

Jaki powinien być farmaceuta?

Dzięki swoim pozytywnym cechom, lubiany farmaceuta może przyciągać klientów do danej apteki znajdującej się w Drawsku Pomorskim. Jego dobre cechy to uprzejmość i empatia wobec pacjentów. Jest on znawcą farmakologii. Doradzi Ci, gdy zapytasz, jak stosować lek. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.